Le Real Madrid se fait chahuter par le Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid

Buts : Lopez (4e), Mumin (36e) et Palazon (64e) pour Vallecano // Valverde (39e), Bellingham (45e) et Rodrygo (56e) pour Madrid

No Kylian no party.

Privé de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, et de Vinícius Junior, sur le banc au coup d’envoi, le Real Madrid a tout de même offert un match spectaculaire au Campo de Futbol de Vallecas face à son colocataire de Madrid du Rayo Vallecano. Un spectacle qui ne rapporte qu’un point (3-3) et qui fait le bonheur du Barça et de l’Atlético.

C’est d’abord le Rayo Vallecano qui a démarré les festivités. Jorge de Frutos s’amuse de Fran Garcia avant de centrer pour Unai Lopez qui termine de la tête (1-0, 4e). À l’image d’Antonio Rüdiger, coupable d’une grossière erreur, la défense du Real Madrid est friable et Abdul Mumin en profite pour claquer une tête sur un corner d’Isi Palazón (2-0, 36e). Menés, les Madrilènes vont alors faire ce qu’ils savent faire de mieux : une remontada.

Le réveil porte le nom de Federico Valverde, qui envoie une praline des 25 mètres pour remettre le Real Madrid dans le droit chemin (2-1, 39e). Et cela fonctionne, puisque dans la foulée, c’est Jude Bellingham qui égalise d’un coup de casque (2-2, 45e). Passeur décisif, Rodrygo termine le boulot au retour des vestiaires avec une superbe frappe du gauche sous la barre (2-3, 56e).

Et alors que Carlo Ancelotti fait entrer Vinícius pour inscrire le but du K-O, tout ne va pas se passer comme prévu pour l’entraîneur italien. Car dans la minute même de ce changement, c’est Isi Palazón qui vient couper un centre du Français Florian Lejeune pour remettre les deux équipes à égalité (3-3, 64e). Le Real Madrid aura beau pousser pour repasser devant au tableau d’affichage, ce dernier ne bougera plus.

Finalement, ce n’était peut-être pas Kylian Mbappé le problème.

