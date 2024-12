James Rodríguez : « Au Rayo, tu es plus proche des gens »

Dolor y gloria.

En 2014, James Rodríguez débarque dans la capitale espagnole et tombe sous son charme. Depuis trois mois, il y a fait son retour pour évoluer sous les couleurs du Rayo Vallecano (12e de Liga), et le maestro colombien découvre un autre football. « Dans un grand club, tu vis comme dans une bulle, tu ne sors jamais, livre-t-il dans une interview donnée à Marca. Au Rayo, tu es plus proche des gens. C’est amusant. La fameuse entrée des joueurs à Vallecas, en pleine rue, c’est incroyable. Je ne l’avais jamais vécu. C’est comme jouer un match contre ta famille. Ce sont de nouvelles expériences pour moi. »

MVP de la Copa América, mais remplaçant au Rayo

Celui qui a seulement joué 200 minutes cette saison garde la tête haute : « Ce sont des décisions que je ne prends pas. Mon rôle, c’est de bien m’entraîner, de me maintenir en forme. Je l’ai prouvé avec la sélection colombienne : si je n’étais pas en forme, je ne jouerais pas. Je suis prêt si on fait appel à moi. » Le contraste est saisissant. En équipe nationale, James brille toujours autant, mais au Rayo, il est cantonné au banc. Plus mature, James se projette déjà sur le Mondial 2026 avec des ambitions intactes : « Pourquoi ne pas rêver d’une finale ? On a prouvé qu’on pouvait battre les grandes équipes comme le Brésil, l’Argentine ou l’Allemagne. On est dans le top 3 des sélections qui jouent le mieux au football. Alors oui, c’est possible. »

Attention quand même à ne pas tirer sur la corde : le bonhomme ne se voit de toute façon pas jouer à ce niveau jusqu’à 40 ans, au point d’envisager déjà une reconversion. « Peut-être entraîneur, mais pas tout de suite, glisse-t-il. J’aimerais plutôt gérer un club ou en devenir président. Une chose est sûre : je resterai dans le football. »

Avec plaisir, l’artiste.

Pronostic Rayo Vallecano Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga