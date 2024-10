Premier but chez les professionnels pour Eto’o fils fils !

Ça ne nous rajeunit pas.

Le 10 septembre 1997, Samuel Eto’o, alors prêté au CD Leganés, marquait son premier but chez les professionnels contre le Rayo Vallecano, en Coupe du Roi. 9911 jours plus tard, c’est Étienne Eto’o, 22 ans, qui a inscrit son premier but chez les grands… avec le Rayo Vallecano. Entré à un quart d’heure de coup de sifflet final, le fils de l’illustre attaquant camerounais a marqué le cinquième et dernier but de son équipe (0-5) ce mardi, en 64e de finale de la Coupe du Roi face au CD Villamuriel (6e division), d’une belle frappe croisée du droit. D’autant plus fort qu’il s’agissait également de ses premières minutes chez les professionnels !

🫢 ¡Debut y gol en apenas 13 minutos! ⚡ Etienne Eto'o se estrena con la camiseta del @RayoVallecano y pone el 0-5 en Palencia. 📺 @MovistarPlus ℹ Minuto a minuto: https://t.co/CAQw8fCYWw#CopadelReyMAPFRE | #LaCopaMola pic.twitter.com/u3geSSbF9r — RFEF (@rfef) October 29, 2024

Est-ce qu’il rappellera à Marius Guardiola, fils de, qu’il n’a jamais été un grand joueur ?

