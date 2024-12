La belle somme récoltée par Levante pour les victimes des inondations avec un maillot spécial

Bouer le Maillot et Mailler.

C’est une belle histoire comme le foot sait en offrir. Levante, club de deuxième division espagnole jouant dans l’agglomération de Valence, a réussi à transformer la boue en or, raconte ce lundi The Athletic. Plus de 16 000 euros ont été récoltés grâce à une vente aux enchères de maillots tachés de boue lors d’un match contre Elche, disputé juste après les inondations dévastatrices causées par la tempête DANA.

Des maillots pas comme les autres, brunis en hommage aux victimes et floqués des noms des villes et villages de la région touchés par le déluge. Dans le dos, une dédicace pleine de sens : « En hommage à tous ceux qui seront là quand nous aurons besoin d’eux ».

Tout le monde met la main au chéquier

Le Real Madrid a sorti le carnet de chèques avec un don d’un million d’euros via la Croix-Rouge. Villarreal a ajouté 500 000 euros, tandis que Castellón a cumulé 410 000 euros. Même créativité chez Leganés, qui a décidé de donner 100 euros pour chaque kilomètre parcouru par ses joueurs contre Séville. Résultat : un chèque de 110 000 euros pour les sinistrés. Las Palmas a également promis de reverser les revenus de sa billetterie contre Majorque et de mettre aux enchères les maillots portés ce soir-là.

