Non, le meilleur joueur de la Copa América n'est pas Lionel Messi

En mode Coupe du monde 2014.

Le Colombien James Rodríguez a été désigné meilleur joueur de la Copa América dans la nuit de dimanche à lundi. Malgré la défaite de la Colombie en finale face à l’Argentine lors de la finale du tournoi (1-0 après les prolongations), le meneur de jeu a inscrit un but et délivré six passes décisives tout au long de la compétition disputée aux États-Unis, un record sur le nombre de passes décisives. Il a été élu homme du match quatre fois en six rencontres, un record, et a emmené la Colombie jusqu’en finale, espérant remporter le premier trophée pour la Tricolor depuis 2001. Alors qu’il traîne sa peine en club, aujourd’hui au São Paulo FC, la saison dernière à l’Olympiakos et celle d’avant à Al-Rayyan au Qatar, le joueur de 33 ans est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection colombienne, derrière Radamel Falcao.

James Rodriguez broke Lionel Messi's record of the most assists in a single edition of the Copa America 🇨🇴 pic.twitter.com/PTNIJ1LIet — GOAL (@goal) July 15, 2024

Entre Dimitri Payet, James Rodriguez, Felipe Anderson et Philippe Coutinho, il y a de beaux meneurs de jeu dans le championnat brésilien.

