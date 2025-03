Le Brésil s’en sort bien contre la Colombie, le Chili chute encore

Qui a peur du Brésil ?

Le Brésil s’en est remis à l’incontournable Vinícius Júnior pour battre la Colombie (2-1) et faire un pas de plus vers le Mondial 2026. L’attaquant a marqué dans le temps additionnel d’une jolie frappe lointaine (90e+9) et marque son premier but en sélection depuis neuf mois. Il avait déjà obtenu le penalty de l’ouverture du score, conclut par Raphinha (6e). Sinon, la Seleção n’a pas été flamboyante. Le Brésil est passé de la sixième à la deuxième place du groupe de qualifications de l’Amérique du Sud, derrière l’Argentine, qu’il affronte dans la nuit de mardi à mercredi prochain.

La chute du Chili

Les autres matchs dédiés aux nyctalopes ont vu le Pérou corriger la Bolivie (3-1) grâce au quadragénaire Paolo Guerrero, aujourd’hui à l’Alianza Lima. Le Paraguay a disposé du Chili (1-0) qui, malgré les vieillards Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas et Fernando Zampedri, est bien dans la panade. Dans ce groupe de dix, les six premiers sont qualifiés d’office et le septième passera par un barrage.

Pour ne pas arriver à se qualifier pour un Mondial à 48 équipes, faut le faire.

