La Colombie étrille le Panama, l’Uruguay met le Brésil à la porte

Pour voir des buts en ce moment, il faut rester réveillé la nuit.

Il s’est passé plein de belles choses dans la nuit de samedi à dimanche à la Copa América. Favorite face au Panama, la Colombie a brillamment tenu son rang et lui a tout simplement collé une manita (5-0). Une leçon d’efficacité, au passage, avec sept tirs, cinq cadrés, et donc cinq buts (contre quinze tirs de l’autre côté, deux cadrés et aucun pion). L’affaire était presque pliée en quinze minutes avec une tête salvatrice de Jhon Córdoba sur corner (8e) puis un penalty transformé par James Rodríguez (15e). Mais la Tricolor ne s’est pas arrêtée en si bon chemin : Luis Díaz a profité d’une défense panaméenne endormie pour lober Orlando Mosquera (41e), Richard Ríos a aggravé l’addition d’une frappe limpide (70e), et Miguel Borja a réussi le deuxième penalty colombien de la soirée (90e+4).

<iframe loading="lazy" title="Copa America 2024 - La Colombie étrille le Panama pour rejoindre les demi-finales" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/X0IVn5RWSkw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

En demies, la Colombie retrouvera… l’Uruguay ! C’était le choc très attendu de ces quarts, avec la sélection emmenée par Marcelo Bielsa face au Brésil, peu convaincant jusque-là. Ce fut beaucoup moins spectaculaire que le quart précédent, avec aucun but, mais une image qui restera : le carton rouge logique attribué à Nahitan Nández, auteur d’un tacle complètement raté sur la cheville de Rodrygo (74e). Il a fallu attendre les tirs au but pour que la décision se fasse (il n’y a pas de prolongation dans cette compétition). Côté brésilien, Éder Militão et Douglas Luiz ont raté, tout comme José María Giménez en face, mais Manuel Ugarte n’a pas tremblé pour mettre le tir au but décisif au fond.

Colombie-Uruguay en demies, ça promet.

