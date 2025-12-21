S’abonner au mag
  • Angleterre
  • London City Lionesses

Jocelyn Prêcheur licencié par les Lionesses

QB
Un coach français licencié à 4 jours de Noël

Les cadeaux, c’est le 25, pas avant.

Les London City Lionesses ont décidé de licencier Jocelyn Prêcheur ce dimanche, à quatre jours de Noël… Arrivé en juin 2024, l’entraîneur français a contribué à écrire l’histoire du club en montant en Women’s Super League au printemps dernier. Le promu, qui compte dans ses rangs des joueuses confirmées comme Nikita Parris, Grace Geyoro et Saki Kumagai, occupe une honorable sixième place à l’heure actuelle, avec 15 points en 11 matchs.

La direction – Michele Kang, donc – a cependant jugé qu’il devait se séparer de lui. « Nommé à un moment charnière du développement du club, Jocelyn a joué un rôle central dans l’histoire récente des London City Lionesses, reconnaît le communiqué publié ce dimanche. Sous sa direction, le club a obtenu une promotion historique en Barclays Women’s Super League, devenant ainsi le premier club indépendant à atteindre l’élite du football féminin anglais et terminant la première moitié de la saison à la sixième place. Après mûre réflexion, le club estime que le moment est venu d’entamer un nouveau cycle et de poursuivre une orientation stratégique différente pour la prochaine phase de son développement. »

Joyeux Noël quand même.

QB

06
