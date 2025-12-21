S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Lyon-Saint-Cyr (3-0)

Service minimum pour l’OL contre Saint-Cyr Collonges

L’OL fait le minimum contre Saint-Cyr Collonges

Lyon 3-0 Saint-Cyr Collonges

Buts : Abner (52e), Šulc (85e, 90e)

Il n’y aura que deux clubs de R1 en 16es de finale de la Coupe de France.

Saint-Cyr Collonges a subi la loi de l’Olympique lyonnais ce dimanche au Groupama Stadium (3-0). Les Gones ont logiquement dominé les débats, mais sans réussir à faire la différence en première période. Abner Vincius a envoyé le ballon sur le dessus de la barre de Mehdi Chakri (8e), la tête décroisée d’Adam Karabec a flirté avec le poteau (36e) et il a fallu un sauvetage de Fadil Bakhtia pour empêcher la frappe d’Afonso Moreira de finir au fond (37e). Insuffisant pour le public lyonnais, qui a sifflé ses joueurs au moment de la mi-temps.

L’OL a vite corrigé le tir : le gardien saint-cyrôt a repoussé le coup franc de Tyler Morton, mais Abner Vinícius, plus vif que la défense, a bien suivi pour pousser le ballon au fond (1-0, 52e). Dans la foulée, il s’en est fallu de quelques centimètres pour que Moreira enfonce le clou, son plat du pied finissant sur le poteau (54e). Les vagues blanches ont continué de déferler, mais le but du break est arrivé tardivement, du pied de Pavel Šulc, qui a fini le travail après une percée d’Alejandro Gomes (2-0, 85e). Chakri a sorti une double parade dont il parlera à ses enfants dans quelques années (87e), mais Šulc s’est ensuite joué de lui, sans forcer, pour ajouter un troisième but (3-0, 90e). Saint-Cyr Collonges quitte la compétition avec la fierté d’un parcours historique, marqué par l’élimination de Thonon Évian (N3). L’OL se rendra pour sa part à Lille au prochain tour pour l’un des quatre matchs 100% Ligue 1 des 16es de finale.

Un beau petit Genesico.

