Algérie 1982, Valderrama, Maroc 2022… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de mars

#1 – Joie des Marocains face à l’Espagne, Mondial 2022

Le Maroc, outsider inattendu, a défié tous les pronostics lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Guidés par un esprit de solidarité et une défense impénétrable, les Lions de l’Atlas ont enchaîné les exploits. D’abord un nul contre la Croatie, puis deux victoires en poules face à la Belgique puis au Canada, les Marocains finissent premiers de leur poule. Un gros gâteau se dresse face à eux en 8es de finale : l’Espagne. Ils l’éliminent au terme d’une séance irrespirable de tirs au but (0-0 ; 3-0 TAB). Puis ils sortent le Portugal en quarts pour devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Ce parcours héroïque, marqué par des moments de bravoure et de cohésion, a fait vibrer tout un continent et rappelé au monde entier que le football est un des rares sports où les petits peuvent renverser les plus grandes puissances du football.

#2 – Tape dans la main entre Robben et Ribéry, 2009

Franck Ribéry + Arjen Robben = Robbéry. Deux talents explosifs, deux flancs opposés, un seul maillot : le Bayern Munich. Coéquipiers pendant 10 ans (de 2009 à 2019) sous la liquette bavaroise, le Français et le Néerlandais ont révélé, outre leur technique assez similaire, une complémentarité redoutable. Leur relation, parfois marquée par des tensions, comme cette célèbre dispute en 2012, a porté le Bayern au sommet, notamment avec le triomphe en Ligue des champions lors de la saison 2012-2013. « Robbéry » donc, tel Batman et Robin, incarne cette dualité fascinante entre rivalité et complicité, que seul un cliché est en mesure de résumer.

#3 – La Dream Team algérienne, Coupe du monde 1982

Lorsqu’elle débarque en Espagne en juin 1982 pour leur 1re participation en Coupe du monde, la sélection algérienne marche sur la pointe des pieds. Lorsqu’ils quittent le pays à peine un mois plus tard, les coéquipiers de Madjer, Belloumi et Dahleb sont autant de véritables héros que de malheureuses victimes. Entre les deux, ils ont réalisé un des plus beaux exploits du foot mondial, battant l’Allemagne dans le premier match des poules (2-1), perdant le second (0-2) face à l’Autriche, avant de se faire sortir sur le « match de la honte ». À l’époque, les derniers matchs de groupes se jouant en décalé, Autrichiens et Allemands s’arrangent pour se séparer sur un score favorable aux deux (sachant que l’Algérie l’avait emporté 3-0 face au Chili). Hommage en photo à cette Dream Team algérienne.

#4 – Carlos Valderrama et Zinédine Zidane, 1991

26 juillet 1991. 2e journée de Division 1. Cannes affronte Montpellier. Sur le terrain, deux virtuoses du football : Carlos Valderrama, 30 ans, Colombien à la crinière dorée, et un jeune Zinédine Zidane, 19 ans, encore méconnu. Le match se termine par une victoire de Cannes (2-0), mais ce qui marque les esprits, c’est la confrontation entre ces deux génies. Qu’un photographe – JC Lamy – a su immortaliser, lorsque dans un duel, les deux génies sont passés en même temps dans son champ de vision. Iconique.

