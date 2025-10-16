S’abonner au mag
  • Mondial U20
  • Demies
  • Argentine-Colombie (1-0)

Mondial U20 : l’Argentine rejoint le Maroc en finale et enchaîne les chambrages

Décidément, on leur apprend très jeune à être arrogants.

Les grands ont montré la voie, les petits ont suivi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Argentine U20 s’est offert une place en finale de la Coupe du monde U20 en battant la Colombie (1-0) à Santiago. Un but signé Mateo Silvetti, 19 ans, pensionnaire de l’Inter Miami, sur une passe décisive de Gianluca Prestianni, déjà brillant à Benfica.  Les héritiers de Messi ont donc fait comme leurs aînés, gagner sans trembler… et en chambrant ensuite dans le vestiaire.

« Dimanche, on va battre le Maroc ! »

Comme face au Mexique en quarts, où ils avaient revisité à leur façon El Chavo del Ocho, les jeunes Argentins ont encore sorti la playlist. Cette fois, c’est le tube colombien El ritmo que nos une, hymne officiel de la Copa América 2024, qui a résonné à plein volume dans le vestiaire.

Entre deux pas de danse et trois cris de guerre, les Albicelestes ont invité leurs adversaires du soir à regarder la finale… depuis le canapé. « Allumez la radio, allumez la télé ! », ont-ils lancé, avant de conclure, confiants comme jamais : « Dimanche, on va battre le Maroc ! » Le décor est planté. L’Argentine, déjà six fois titrée dans la compétition, visera une septième étoile face au Maroc, tombeur des Bleuets.

Chambrer n’est pas gagner.

Le Brésil d’Ancelotti ira à la Coupe du monde, l’Uruguay s’en rapproche

