Kyks sur son adaptation en Espagne : « Ils font très bien la paella »

Alerte scoop !

Au micro du média Brut, Kylian Mbappé est revenu sur son adaptation dans la ville de Madrid et plus globalement en Espagne, où il est arrivé à l’été 2024. Alors, on vit bien, de l’autre côté des Pyrénées ? « Eux, ils font très bien la paella, lâche-t-il. On sait que c’est cliché, mais elle est vraiment bonne, c’est très très bon. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympa, très respectueux. Ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très “chill”. C’est un plaisir d’être ici au quotidien et de pouvoir avoir une nouvelle expérience de vie. »

« Ici, je suis moins dans le speed »

Kyky de Bondy s’est aussi risqué à une comparaison entre Paris et sa nouvelle ville : « Ici, je suis moins dans le speed. Paris, c’est une ville qui n’a de temps pour personne, elle fonce et c’est toi qui doit être dans le rythme de la ville. Ici, tu peux avoir ton propre rythme, tu peux prendre le temps de faire les choses, d’apprécier les choses. Mais Paris est une ville fantastique, j’ai adoré chacune des saisons et des années que j’y ai passées, mais je pense que c’était le temps du changement pour moi. »

Et la Coupe du monde, on y pense ? « On a failli le faire une deuxième fois, mais il va falloir le refaire. »

