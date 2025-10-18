S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Kyks sur son adaptation en Espagne : « Ils font très bien la paella »

JB
Kyks sur son adaptation en Espagne : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Ils font très bien la paella<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Alerte scoop !

Au micro du média Brut, Kylian Mbappé est revenu sur son adaptation dans la ville de Madrid et plus globalement en Espagne, où il est arrivé à l’été 2024. Alors, on vit bien, de l’autre côté des Pyrénées ? « Eux, ils font très bien la paella, lâche-t-il. On sait que c’est cliché, mais elle est vraiment bonne, c’est très très bon. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympa, très respectueux. Ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très “chill”. C’est un plaisir d’être ici au quotidien et de pouvoir avoir une nouvelle expérience de vie. »

@brutofficiel Kylian Mbappé sur son adaption en Espagne. 🇪🇸 #mbappe #madrid #realmadrid #kylianmbappé #kylianmbappe ♬ son original – Brut.

« Ici, je suis moins dans le speed »

Kyky de Bondy s’est aussi risqué à une comparaison entre Paris et sa nouvelle ville : « Ici, je suis moins dans le speed. Paris, c’est une ville qui n’a de temps pour personne, elle fonce et c’est toi qui doit être dans le rythme de la ville. Ici, tu peux avoir ton propre rythme, tu peux prendre le temps de faire les choses, d’apprécier les choses. Mais Paris est une ville fantastique, j’ai adoré chacune des saisons et des années que j’y ai passées, mais je pense que c’était le temps du changement pour moi. »

Et la Coupe du monde, on y pense ? « On a failli le faire une deuxième fois, mais il va falloir le refaire. »

Arda Güler parle de sa connexion avec Kylian Mbappé

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
125
33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!