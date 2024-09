Pronostic Colombie Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

La Colombie prend sa revanche face à l’Argentine

La Colombie est en train de retrouver son rang dans le football sud-américain. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2014, elle n’était en revanche pas parvenue à se qualifier pour l’édition 2022 au Qatar. Cette non-qualification est la conséquence d’un très mauvais départ car Los Cafeteros avaient fini fort. Cet été, la Colombie a confirmé cette impression et a disputé la finale de la Copa América contre l’Argentine, s’inclinant de justesse 1-0 au Hard Rock Stadium de Miami. Actuellement 3e de ces éliminatoires, les Cafeteros sont toujours invaincus avec 4 victoires et 3 matchs nuls. La semaine dernière, en déplacement à Lima pour affronter le Pérou, la Colombie a arraché un précieux match nul (1-1) grâce à un but en toute fin de rencontre du joueur de Liverpool Luis Diaz, en grande forme en ce début de saison. Revancharde après sa défaite en Copa America, la sélection colombienne rêve d’infliger un revers à l’Albiceleste.

L’Argentine continue d’écrire l’histoire, ayant tout raflé ces dernières années. Après son sacre à la Coupe du Monde 2022, remportée aux dépens de l’Équipe de France, l’Albiceleste a ajouté un nouveau trophée à son palmarès en 2024, avec donc sa victoire en Copa América face à la Colombie. En parallèle, l’Argentine survole les qualifications pour la Coupe du Monde, occupant largement la tête du classement avec six victoires et une seule défaite. Si la Colombie est l’unique équipe encore invaincue dans ces éliminatoires, c’est bien l’Argentine qui domine. Son seul faux pas est survenu en fin d’année 2023 face à l’Uruguay (0-2), mais les Argentins ont rapidement rectifié le tir en s’imposant 3-0 contre le Chili la semaine dernière. Sans Léo Messi, et pour rendre hommage à Di Maria, l’Albiceleste a confirmé ses excellents dispositions grâce à Mac Allister, Alvarez et Dybala. Déterminée à prendre sa revanche devant son public, la Colombie devrait prendre le dessus sur l’Argentine dans un match sans doute fermé, comme lors de la finale de la Copa (1-0), entre deux équipes qui n’ont pas pris de but lors de leur match du week-end.

