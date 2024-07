Des fans passent par le système de ventilation pour assister à la finale de la Copa América

Ils ont eu chaud !

Si l’Argentine a remporté la Copa América ce dimanche soir au détriment de la Colombie (1-0, AP), la finale a surtout été marquée par une organisation catastrophique. La partie a commencé avec plus d’une heure de retard, alors que des mouvements de foule ont perturbé l’accès au Hard Rock Stadium de Miami. Tandis que les autorités venaient de rouvrir les portes de l’enceinte, des supporters, visiblement de la Colombie, ont tenté de s’introduire dans les tribunes en passant par… le système de ventilation.

⚠️🏟️ HUBO GENTE INGRESANDO AL ESTADIO POR EL SISTEMA SE VENTILACIÓN.pic.twitter.com/E3UaNqy3J7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2024

Entre malaises à cause de la chaleur, fans serrés comme des sardines, supporters sans billet et arrestations, cette finale, à deux ans du Mondial américain, est un fiasco majeur. Ce n’est pas la première fois que l’organisation de la CONMEBOL est pointée du doigt ce mois-ci. Marcelo Bielsa avait dézingué la confédération, notamment après les incidents entre la Colombie et l’Uruguay, mercredi en demi-finales. L’état des terrains serait également un grand échec.

Il n’y a pas qu’en France qu’on fait n’importe quoi !

