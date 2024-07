Marcelo Bielsa entre dans une colère noire en conférence de presse

Ils ont rendu fou El Loco.

Éliminé par la Colombie en demi-finale de la Copa América dans la nuit de mercredi à jeudi (0-1), Marcelo Bielsa avait besoin de pousser son coup de gueule. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de l’Uruguay est d’abord revenu sur les incidents entre certains de ses joueurs, et des supporters colombiens. « La seule chose que je peux dire, c’est que les joueurs ont réagi comme l’aurait fait n’importe quel être humain. Si on s’en prend à votre femme, à votre mère, à un bébé, à une épouse, une soeur… que faites-vous ? » El Loco en a profité pour fustiger la CONMEBOL (la confédération sud-américaine), et la complaisance des médias envers cette dernière.

🗣️"¡ESTO ES UNA PLAGA DE MENTIROSOS!"😡 💥Las explosivas declaraciones de Bielsa contra la organización de la Copa América💣. pic.twitter.com/Sa6iTtNr81 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

L’ancien coach de l’OM s’en est aussi pris à l’organisation du tournoi, catastrophique selon lui. « Ils ont fait une conférence de presse pour dire que les pelouses étaient parfaites, que les terrains d’entraînement étaient parfaits. J’ai toutes les photos qui prouvent que c’est un mensonge. C’est un tissu de mensonges ! » Hop, ça c’est fait. Enfin, il a aussi dénoncé les pressions dont faisaient l’objet les joueurs et les entraîneurs pour ne pas critiquer les organisateurs : « Vous n’avez pas votre mot à dire, sinon ils vous menacent ! »

Il a même empêché la fin de la conférence de presse, afin de pouvoir s’exprimer sur tous les sujets.

