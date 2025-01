En Uruguay, Luis Suárez empêche un homme de se suicider

Celui qui murmurait à l’oreille des hommes en détresse.

Selon Telenoche, Luis Suárez (37 ans) s’est distingué bien malgré lui, ce samedi… en sauvant un homme du suicide, chez lui en Uruguay, à Ciudad de la Costa, où il est en vacances après la fin de la saison en MLS. En effet, un individu de 49 ans menaçait de se pendre du haut d’un arbre de 6 mètres, si sa femme ne venait pas le voir. Et il se trouve que Suárez se baladait dans le même quartier, aux côtés de sa femme, Sofía Balbi.

Des négociations interminables mais une issue heureuse

Alors que les négociations s’éternisaient (près de 20 heures) et que la Garde républicaine faisait chou blanc, c’est donc finalement le Pistolero qui a fait irruption pour aplanir la situation et convaincre l’homme de ne pas commettre l’irréparable, épaulé par un membre d’une ONG. Ce dernier s’est exprimé en des termes extrêmement élogieux vis-à-vis de l’ancien membre de la MSN, selon la télévision uruguayenne : « Il a fait preuve d’une grande empathie, avec un homme qui voulait en finir et qui avait la corde au cou. Je savais que c’était quelqu’un de très humain mais là j’ai aussi pu le constater de mes propres yeux. Il est parvenu à lui expliquer que la vie valait la peine d’être vécue et l’homme a fini par descendre. »

Une évaluation psychologique de l’individu est en cours, lui qui a été remis à l’unité de lutte contre les violences domestiques.

