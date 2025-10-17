S’abonner au mag
  • Inde

Un Ballon d'or devient ambassadeur du championnat indien

CDB
Un Ballon d'or devient ambassadeur du championnat indien

Après le Ghana, Lothar va continuer son tour du monde.

Ce vendredi, Shrachi Sports, la société promotrice de la Bengal Super League (BSL), a annoncé que la légende du football allemand Lothar Matthäus devenait l’ambassadeur officiel de cette nouvelle ligue régionale. Lancée en juillet 2025, cette nouvelle compétition a pour but d’améliorer la formation en Inde et d’attirer des investisseurs, notamment allemands. Déjà actionnaire des Accra Lions au Ghana, Matthäus se place comme figure de proue de ce nouveau projet indien.

Développer le football indien

Lors d’une conférence de presse organisée en Allemagne, le Ballon d’or et champion du monde 1990 a commencé à remplir son rôle en parlant de sa fierté de « mettre son expérience au service d’un football en pleine croissance. C’est un projet avec un grand potentiel et un avenir prometteur. Pour réussir, il faut avancer ensemble et unir nos forces. »

Actuel 136e au classement FIFA, le pays des mille couleurs désire se développer par le sport, notamment grâce à sa forte population (1,4 milliard d’habitants), et la BSL souhaite donner à la région du Bengale une place centrale dans ce développement.

Sunil Chhetri ne sera pas toujours là.

Xavi et l’Inde : un canular révélateur

CDB

