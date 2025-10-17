- France
L’OM ne veut pas encore parler d’une potentielle course au titre
La gestion des émotions.
Quatre victoires de rang depuis la défaite frustrante contre le Real Madrid et une deuxième place au classement à un point du PSG : il est trop tôt pour penser à la course au titre, mais les Marseillais ont quelques raisons de se dire qu’ils pourraient se bagarrer avec leur rival cette saison.
« On en rêve tous, mais le dire… c’est un peu vendre quelque chose qui n’est pas concret », a calmé Roberto De Zerbi en conférence de presse avant la réception du Havre samedi. Pour le technicien italien, Paris reste l’ogre de la Ligue 1, et l’important, c’est de continuer à bosser : « On doit ne pas parler et continuer ce qu’on a fait ces derniers mois. »
« Un truc se passe cette année »
Les joueurs sont sur la même longueur d’onde. Nayef Aguerd, interrogé sur le même sujet, reste mesuré : « C’est un peu tôt pour tirer des conclusions. Le premier objectif est de se qualifier en Ligue des champions. Marseille mérite de jouer la C1 tous les ans. » Mais l’ambiance dans le vestiaire est bonne, et le défenseur marocain ne cache pas son enthousiasme : « Un truc se passe cette année, il faut en profiter. Entre la passion du coach, la ferveur des supporters et beaucoup de talent dans l’effectif, on a les ingrédients pour faire quelque chose de fort. »
Une nouvelle semaine à trois victoires entre Le Havre, le Sporting et Lens, et on en reparle (enfin, pas trop fort).
