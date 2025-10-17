S’abonner au mag
  • France
  • OM

L’OM ne veut pas encore parler d’une potentielle course au titre

SF
L&rsquo;OM ne veut pas encore parler d&rsquo;une potentielle course au titre

La gestion des émotions.

Quatre victoires de rang depuis la défaite frustrante contre le Real Madrid et une deuxième place au classement à un point du PSG : il est trop tôt pour penser à la course au titre, mais les Marseillais ont quelques raisons de se dire qu’ils pourraient se bagarrer avec leur rival cette saison.

« On en rêve tous, mais le dire… c’est un peu vendre quelque chose qui n’est pas concret », a calmé Roberto De Zerbi en conférence de presse avant la réception du Havre samedi. Pour le technicien italien, Paris reste l’ogre de la Ligue 1, et l’important, c’est de continuer à bosser : « On doit ne pas parler et continuer ce qu’on a fait ces derniers mois. »

« Un truc se passe cette année »

Les joueurs sont sur la même longueur d’onde. Nayef Aguerd, interrogé sur le même sujet, reste mesuré :  « C’est un peu tôt pour tirer des conclusions. Le premier objectif est de se qualifier en Ligue des champions. Marseille mérite de jouer la C1 tous les ans. »  Mais l’ambiance dans le vestiaire est bonne, et le défenseur marocain ne cache pas son enthousiasme : « Un truc se passe cette année, il faut en profiter. Entre la passion du coach, la ferveur des supporters et beaucoup de talent dans l’effectif, on a les ingrédients pour faire quelque chose de fort. » 

Une nouvelle semaine à trois victoires entre Le Havre, le Sporting et Lens, et on en reparle (enfin, pas trop fort).

Sondage : l'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
98
89

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!