L’OM ne veut pas encore parler d’une potentielle course au titre

Quatre victoires de rang depuis la défaite frustrante contre le Real Madrid et une deuxième place au classement à un point du PSG : il est trop tôt pour penser à la course au titre, mais les Marseillais ont quelques raisons de se dire qu’ils pourraient se bagarrer avec leur rival cette saison.

« On en rêve tous, mais le dire… c’est un peu vendre quelque chose qui n’est pas concret », a calmé Roberto De Zerbi en conférence de presse avant la réception du Havre samedi. Pour le technicien italien, Paris reste l’ogre de la Ligue 1, et l’important, c’est de continuer à bosser : « On doit ne pas parler et continuer ce qu’on a fait ces derniers mois. »

« Un truc se passe cette année »

Les joueurs sont sur la même longueur d’onde. Nayef Aguerd, interrogé sur le même sujet, reste mesuré : « C’est un peu tôt pour tirer des conclusions. Le premier objectif est de se qualifier en Ligue des champions. Marseille mérite de jouer la C1 tous les ans. » Mais l’ambiance dans le vestiaire est bonne, et le défenseur marocain ne cache pas son enthousiasme : « Un truc se passe cette année, il faut en profiter. Entre la passion du coach, la ferveur des supporters et beaucoup de talent dans l’effectif, on a les ingrédients pour faire quelque chose de fort. »

Une nouvelle semaine à trois victoires entre Le Havre, le Sporting et Lens, et on en reparle (enfin, pas trop fort).

