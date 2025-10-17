Les frères Kroos ont pris leur carte de membre à Newcastle

Le Merengue devient Magpie.

Dans le dernier épisode de leur podcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos et son frère Felix ont annoncé qu’ils étaient désormais membres de Newcastle United. « Nous sommes officiellement des Magpies », a indiqué le champion du monde 2014. Fin août, suite au match entre Liverpool et Newcastle (3-2), les frangins avaient grandement apprécié la performance des partenaires de Bruno Guimarães, ce qui avait conduit Toni à plaisanter : « Je vais m’inscrire en tant que membre de Newcastle aujourd’hui. »

Totalement fan de Dan Burn

Le milieu de terrain passé par le Real Madrid et le Bayern Munich a été particulièrement élogieux envers Dan Burn, le capitaine courage buteur en finale de League Cup, déjà face aux Reds (2-1), en fin de saison dernière. « Un vrai casse-pieds… dix secondes avant chaque corner ou touche, il pousse tout le monde au moins une fois. »

„Wir sind jetzt Magpies.“ Die Kroos-Brüder haben eine neue Fußball-Leidenschaft entdeckt: Newcastle United. 👀 ➡️ Nach dem starken Auftritt der „Magpies“ gegen Liverpool im August meldeten sich Toni und Felix Kroos kurzerhand als Mitglieder an – wie sie in ihrem gemeinsamen… pic.twitter.com/eHCJ3cgWf5 — Sky Sport (@SkySportDE) October 16, 2025

Quelques jours après ces déclarations, les frères Kroos ont d’ailleurs reçu un maillot personnalisé de la part du club, ainsi qu’un message de Burn les remerciant pour leur gentils mots sur le podcast. Un ancien joueur du Bayern qui dit du bien de Newcastle, ça n’arrive pas tous les jours.

On peut envoyer un maillot à Rummenigge, aussi ?

Newcastle a trouvé le remplaçant de Paul Mitchell