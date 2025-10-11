- Angleterre
- Newcastle
Newcastle a trouvé le remplaçant de Paul Mitchell
Le mercato est fermé ?
Pas chez les directeurs sportifs ! À Newcastle, la succession de Paul Mitchell a en effet été trouvée : pour remplacer l’ancien homme fort de Monaco et de Tottenham, les dirigeants du club anglais ont décidé de miser sur Ross Wilson (qui arrive en provenance de Nottingham Forest).
À 42 ans, la nouvelle recrue des Magpies passe donc à l’étape supérieure (après des passages à Huddersfield, à Southampton ou encore aux Rangers) et va devoir assurer sa mission pour mener à bien les hautes ambitions de ses employeurs.
Bonne pioche ?Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête
FC