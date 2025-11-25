Treize supporters de la Roma vont être jugés en France

Jouer avec le feu, ça brûle.

Comme si ça ne suffisait pas de se prendre des branlées sur le terrain, Nice a également souffert dans la rue au mois de septembre dernier, peu avant la rencontre de Ligue Europa entre le Gym et la Roma.

Le 24 septembre dernier, 102 tifosis italiens avaient été interpellés et placés en garde à vue pour des faits de violence en ville. Parmi eux, 13 avaient été placés en détention provisoire avant d’être libérés sous caution. Ils seront finalement jugés ce mercredi 26 novembre à Nice.

Selon le procureur de la République Damien Martinelli, il est reproché aux 13 prévenus « la préparation de violences volontaires contre les personnes ou destructions et dégradations de biens, de port d’armes prohibés, de catégorie D, et pour certains d’association de malfaiteur en vue de la commission de faits de violence aggravée ». Niveau tarif, ça va chercher un an de placard et 15 000 balles d’amende.

Pas de bol, vu comment joue la Roma en ce moment…