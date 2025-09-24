S’abonner au mag
Une centaine d'ultras romains interpellés à Nice

LB
Tensions dans la baie des Anges.

Alors que l’OGC Nice reçoit l’AS Roma ce mercredi soir pour le compte de la première journée de Ligue Europa, les hostilités entre les supporters des deux entités ont débuté dès mardi soir dans les rues du Vieux-Nice. Selon Nice-Matin, une violente altercation opposant hooligans romains aux CRS déployés se serait déclenchée aux alentours de 22h30.

Des Romains armés

Voulant de base en découdre avec les supporters locaux, ce sont 102 interpellations qui ont été effectuées par les CRS niçois. Équipées d’armes et d’objets en tout genre : barres de fer, manche de balais, tuyaux en plastique, pelles, couteaux, marteaux notamment selon le quotidien niçois, les personnes appréhendées ont été placées en garde à vue pour « participation à un groupement » et « port d’armes par destination ». Dans un communiqué relayé par RMC Sport, le Préfet des Alpes-Maritimes a détaillé les contours de cette opération : « Dès hier, un dispositif de plus de 200 personnels dont 2 unités de force mobiles était engagé en centre-ville de Nice pour prévenir tout trouble à l’ordre public et a procédé à l’interpellation de 102 individus identifiés comme ultras de l’AS Rome détenteurs d’armes ou d’armes par destination. Ces individus ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de la Justice sous l’autorité du Procureur de la République de Nice. Toutes les armes trouvées ont été saisies. »

Il y’a trois ans, la réception de Cologne à l’Allianz Riviera avait déjà été le théâtre de violents affrontements.

L’objectif de Nice en Ligue Europa selon Franck Haise : « Prendre beaucoup de plaisir »

