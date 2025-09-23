L’objectif de Nice en Ligue Europa selon Franck Haise : « Prendre beaucoup de plaisir »

Après s’être fait rouler dessus, c’est pas toujours évident d’être reconnaissable.

À la veille de l’ouverture de la phase principale de Ligue Europa face à la Roma, l’entraîneur niçois Franck Haise et le capitaine Dante se sont présentés en conférence de presse. Pour cette première journée européenne, l’envie est claire : montrer une nouvelle identité après un début de saison compliqué. « On doit prendre cette compétition avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d’équipes françaises aimeraient être à notre place », reconnaît le coach azuréen.

Une confiance mesurée

Après un parcours catastrophique la saison dernière, il faudra faire mieux avec un programme corsé, sachant que certains joueurs ne sont pas encore à 100 %. « Tout le monde s’entraîne pour la première fois de la saison. Tout le monde n’est pas à 100%, mais tout le monde est en capacité de s’entraîner, continue le chef aiglon. Je ne vais pas refaire l’histoire concernant la saison dernière, on l’a refaite 50 fois. Ce qui compte, c’est de vivre pleinement ce premier match et de tous les vivre ainsi. C’est une chance d’avoir des matchs comme ça. Quand vous êtes joueur ou entraîneur, il faut juste croquer dedans. Intelligemment, pas n’importe comment, surtout contre la Roma, mais il faut croquer dedans. »

Et pas l’inverse.

La Roma officialise l’arrivée de Florent Ghisolfi