Nice-Benfica : la Ligue Europa, c'est bien aussi

Ce mardi soir, l'OGC Nice se déplace à Benfica pour tenter de renverser la gifle reçue à domicile la semaine passée (0-2). Sans exploit, les Aiglons, déjà minés par les blessures et les départs, seront reversés en Ligue Europa. Ne serait-ce pas, après tout, la meilleure solution, plutôt que d'aller au feu sans être armé de façon adéquate ?

« On peut entrer dans l’histoire du club et rendre ainsi tout le monde heureux. C’est comme ça que j’aborde les choses. » Voilà dans quel état d’esprit s’était présenté Dante en conférence de presse à la veille d’affronter Benfica en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. 90 minutes plus tard, le destin en avait décidé autrement. Le destin ou la logique ? Après coup, on peut se demander si l’OGC Nice avait objectivement les moyens de l’emporter. Evidemment, le tirage était loin d’être évident, mais ce revers prématuré n’est assurément pas la meilleure des publicités pour le niveau de la Ligue 1, dont le quatrième du dernier exercice ne parviendrait même pas à atteindre les barrages de la C1.

Quand ça veut pas…

Au-delà de la déconvenue sportive, Franck Haise a dû se mordre les doigts jusqu’au sang en voyant sortir sur blessure Morgan Sanson (lésion de l’ischio), puis Dante (gêne au niveau du genou). Si le second devrait être de retour à temps pour le déplacement à Lisbonne, ce mardi soir, le premier rejoint Tanguy Ndombélé sur le banc d’une infirmerie déjà bien garnie d’une demi-douzaine de cadres. Et comme si le sort ne s’acharnait pas déjà assez, le technicien niçois a définitivement fait une croix sur Pablo Rosario, plus que jamais près de s’engager avec le FC Porto et qui s’est entraîné à part du reste des Aiglons pendant toute la préparation estivale (somme toute réussie : quatre victoires, un nul et une défaite face à Sankt Pauli).

Melvin Bard et Franck Haise à un peu plus de 24h de #slbogcn 🗣 — OGC Nice (@ogcnice) August 11, 2025

« [Il] ne souhaite pas participer au match. Je savais déjà qu’à l’aller, il n’avait pas une volonté forte de prendre de risque dans une période de mercato », soupirait Haise qui, en conférence de presse, en a profité pour lâcher un cri du cœur : « Tant que les dates de mercato ne changeront pas et qu’on ne commencera pas la compétition avec des dates fermées, on aura toujours ce genre de situation à gérer. » Un reproche qu’il ne pourra pas faire à Marcin Bulka, Gaétan Laborde et Evann Guessand, tous partis cet été de façon réglo, mais dont l’absence alourdit encore plus le chantier de la reconstruction niçoise.

Petit poisson dans une trop grosse mare

En cas de (probable) nouvelle déconvenue face à un club jamais battu chez lui par une équipe française, le Gym dira donc déjà bye-bye à la LDC et sera reversé en Ligue Europa. Un mal pour un bien ? Peut-être. Après tout, les Niçois, de l’aveu même de leur entraîneur, ne sont pas « dans la même catégorie » que leur adversaire : « Je pense qu’ils sont plus forts que nous. On le savait avant et à la fin du match, je crois qu’on est obligés de constater qu’on a quasiment donné le mieux que l’on pouvait faire », confiait Franck Haise, dépité, après la défaite.

Il faut un peu de moral, de mental, de caractère dans le sport de haut niveau. C’est le message que je passe. Franck Haise

L’ancien entraîneur lensois, selon lequel « il y a toujours une place pour l’exploit », a changé de braquet en conférence d’avant-match : « Après un premier match perdu contre une équipe dont on sait qu’elle est plus forte, on ne va pas baisser la tête. Il faut un peu de moral, de mental, de caractère dans le sport de haut niveau. C’est le message que je passe. » Un message qui garderait toute sa valeur en cas de rebasculement en C3. La saison dernière, les Aiglons avaient terminé à une humiliante avant-dernière place de la phase de ligue, avec seulement trois points pris en huit matchs et aucune victoire au compteur.

Cette « deuxième chance » offerte aux Azuréens n’est donc pas à prendre à la légère, surtout si le Gym ambitionne un jour de réellement jouer dans la cour des grands. Ce qui n’est pas gagné d’avance, en tout cas pas tout de suite, bien que les révélations au mois de mai de l’intention du propriétaire INEOS de vendre le club à hauteur de 250 millions d’euros (soit 150% de plus-value par rapport à son prix d’achat en 2019) ont depuis été contrebalancées par cette déclaration du PDG de la société pétrochimique Jim Ratcliffe au moment de l’annonce du départ de Jean-Pierre Rivère de la présidence : « L’engagement d’INEOS auprès de l’OGC Nice demeure absolu, et nous avons fait – naturellement et en toute confiance, le choix de confier à Fabrice Bocquet la mission de poursuivre le développement du club. » Reste à voir si l’entreprise acceptera que les Aiglons suivent le chemin de la chute inexorable de son premier club : Manchester United.

