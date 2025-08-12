Youpi, le match entre Benfica et Nice sera finalement diffusé en clair !

Le prochain Mission impossible disponible sur Twitch ?

Jusqu’à ce mardi matin, on s’attendait à devoir (encore) débourser 7,95 euros pour regarder Benfica-Nice sur la plateforme suédoise Solidsport. Coup de tonnerre, le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions sera finalement disponible sur les antennes locales de BFM, ainsi que sur les chaînes YouTube et Twitch de RMC Sport, rapporte L’Équipe.

Ceci est une révolution, qui permettra à de nombreux supporter niçois (et aux autres amateurs de l’indice UEFA) d’assister à la très probable qualification des Aiglons en Ligue Europa. À noter que les locales de BFM et les chaînes Twitch/YouTube de RMC diffusent également les matchs de National 1 depuis le début de saison.

Zack Nani aurait quand même pu se positionner.

