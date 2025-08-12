- C1
- 3e tour
- Benfica-Nice
En direct : Benfica-Nice (2-0)
Deuxième période partagée, mais Nice quitte cette double confrontation après avoir été très dominé.
Nice pousse un peu et essaye d'exploiter les grands espaces laissés lors de cette fin de match mais ne s'en sort pas du tout, à l'image de Jérémie Boga.
4-0 sur les deux matchs, c'est finalement pas cher payé pour Nice, non ?
🔀 Cinquième et dernier changement portugais : Kerem Akturkoglu prend la place de Fredrik Aursnes, buteur et passeur ce soir
Prestianni continue son entrée de dingue, et aurait pu aider Benfica à en mettre un troisième.
🔀 Et Bernard Nguene remplace Terem Moffi côté niçois.
🔀 Tomás Araújo entre à la place de Vangelis Pavlidis côté lisboète
Petite idée à glisser à l'Uefa : que Nice ne joue plus de match qualificatif pour la Ligue des champions...
Benfica-Fenerbahçe méritera un coup d'oeil.
En dix minutes, puisqu'il faut bien s'enflammer, c'est une Prestianni XXL !
🔀 et pour finir, le jeune Hamaz Koutoune prend la place de Jonathan Clauss. Première en professionnels pour le jeune marocain !
🔀 ... Gabin Bernardeau entre à la place de Badredine Bouanani. Du National à la Ligue des champions, quelle trajectoire !
🔀 deuxième changement pour Nice. Jérémie Boga remplace Isak Jansson...
Benfica fait tourner la balle derrière, le temps d'admirer les pieds d'Otamendi.
Juma Bah contre une frappe de Pavlidis, après une autre percée de Prestianni.
Les entrants portugais sont en feu : superbe frappe de Prestianni, qui venait de tricoter trois Niçois juste avant. Remettez Schjelderup !
🟨 Carton jaune pour Jonathan Clauss, logique.
Prestianni vient de rentrer, et se fait durement sécher par "DJO" Clauss. Grosse faute du latéral niçois...
🔀 Et pour finir, Gianluca Prestianni remplace Andreas Schjelderup, buteur et passeur ce soir. Les Niçois peuvent souffer.
🔀 ... Leandro Barreiro remplace ensuite Franjo Ivanović, resté muet ce soir, alors qu'il avait marqué lors de ses deux derniers matchs contre Nice.
🔀 Premier d'une série de trois changements pour Benfica, alors que RMC Sport est en feu. Florentino Luís remplace Enzo Barrenechea...
Benfica aurait pu en mettre un troisième. Pavlidis frappe. La frappe revient sur Schjelderup après deux contres favorables, et le Norvégien frappe sur la barre !! Toujours 2-0 pour Benfica, l'honneur reste à peu près sauf.
🔀 Premier changement pour Nice. Sofiane Diop remplace Djibril Coulibaly, pour sa première en professionnels. C'est peut être la seule satisfaction des Niçois ce soir...
Peu d'occasions en deuxième mi-temps, où il a l'air de faire très chaud.
Quand les commentateurs s'extasient pour une touche de Benfica, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. Mais qui sont ces types ?
Nice n'a pas pris de but en deuxième période, c'est presque un exploit. Les Niçois affrontent Toulouse ce week-end, pour le début de la Ligue 1.
"Spéciale FIFA", à la "limite de la Convention de Genève" pour les génies de RMC Sport : Hicham Boudaoui qui tente une frappe à l'entrée de la surface, contrée.
Finalement, payer 7 euros 95 sur une sombre plateforme suédoise pour voir les Niçois n'était pas une mauvaise idée...
Deuxième corner pour les Niçois. Antoine Mendy s'était élevé plus haut que les autres, mais l'arbitre siffle une faute de Juma Bah !
Benfica concède un corner tout seul, en faisant tourner la balle dans son camp. Et si c'était le moment pour les Niçois ?
Il restera encore huit matchs de Ligue Europa à jouer pour les Niçois. Attention à l'Union Saint-Gilloise, le téméraire Real Betis, l'audacieux Sigma Olomouc, le valeureux Larnaca, la terreur de RFS, et les Azéris de Sabah. Sans parler des Slovaques du Spartak Trnava...
On revient pour kiffer la fin de campagne de Ligue des champions des Niçois ! Encore 45 minutes de coupe aux grandes oreilles, c'est le moment de tout donner !
Bonne pause à vous !
C'est la mi-tems à la Luz ! 2-0 pour Benfica, le score du match aller ! Il n'y a qu'une équipe sur la pelouse ce soir...
2 minutes de souffrance en plus pour les Niçois...
Nice verra la Ligue Europa, et devra faire mieux qu'une 35ème place... sur 36 !
Benfica pousse, et commence déjà à préparer sa double confrontation contre Mourinho...
La perquisition des équipes de monsieur Ciotti a-t-elle joué sur le moral des Niçois ? En tous cas, ils galèrent...
Corner pour Benfica dans la foulée, et Schjelderup trouve la tête du défenseur Siva. Au-dessus, mais attention à la déculotté...
Otamendi rate son centre, qui termine par une superbe claquette de Diouf. Le 3-0 n'était pas loin...
Coup franc ducoup pour Benfica, signé Rios. C'est dans le mur.
🟨 Carton jaune pour Abdulay Juma Bah, pour avoir tiré le maillot de Pavlidis. Pas sûr que ça plaise à Pep Guardiola...
Les Niçois reprennent du poil de l'aigle : Jonathan Clauss envoie une énorme frappe sur le poteau !!
Merci à Loïc, du chat RMC, qui a donné 1 euro "pour le mercato niçois". Pas sûr que les Niçois rachètent un onze avec ça, mais on rigole beaucoup.
Nice repetita ou presque par rapport au premier but. Cette fois, c'est Aursnes qui décale Schjelderup, laissé seul à l'entrée de la surface par le jeune Coulibaly. Les Niçois galèrent
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT. 2-0 pour Benfica, signé Andreas Schjelderup. C'est trop facile...
23 : le tutoiement de DAZN a fait heureux : RMC Sport est au comptoir, et c'est génial !
Les Portugais partent sur une passe à 10, Nice n'y est (déjà) plus.
C'est très compliqué pour Nice, mince alors. Le but est validé. C'est du Made in Norway.
⚽ But de Fredrik Aursnes pour Benfica
Pendant ce temps-là... Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG. Vers Nice ?
Perte de balle Super (Bock) haute des Lisboètes, mais Moffi n'en profite pas... Evann Guessand va être difficile à oublier !
Pavlidis tente la première frappe des Portugais ce soir ! C'est largement au dessus, mais attention aux Niçois. Aursnes était trouvé tranquille...
Mention spéciale à ce commentaire : "il la voulait dans le zig, il l'a eue dans le zag"
Plzen, Qarabag, Copenhague et Pafos sont aussi qualifiés pour les barrages. Sinon, il ne se passe pas grand chose à Lisbonne. Les commentateurs sont très sympas ceci dit
En cas de miracle ce soir (vous l'aurez compris, j'y crois), Nice devra affronter Fernerbahçe en barrages de Ligue des champions. Les fous de José Mourinho ont renversé Feyenoord après le 1-2 du match aller : les Turcs ont gagné 5-2 ce soir, et sont donc à deux matchs de la phase de ligue de Ligue des champions !
Nice a perdu Evann Guessand, Marcin Bulka, Gaëtan Laborde, Baptiste Santamaria et Youssoufa Moukoko cet été, mais pousse pour le moment !
Il y a toujours une place pour l'exploit. Même quand Terem Moffi et Melvin Bard ont du mal à s'entendre, sur le côté gauche.
Oui oui, ça part bien pour les Niçois ! Une action côté droit, terminée par Troubine qui dégage tant bien que mal la balle ! Terem Moffi n'était pas loin... Les Niçois, en bleu ce soir, démarrent avec du pep's.
Et c'est partiiiiiii.. Bon match à vous !
Voici le lien youtube, au cas où : https://www.youtube.com/watch?v=X5eX4cXXNZo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.ogcnice.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE
Vous l'aurez compris, pas de Dante, pas de Sanson, pas de Ndombélé, bref pas grand monde côté niçois. Ceci dit, l'exploit reste possible...
Contrairement au match aller, le futur exploit des Niçois est visible en clair ! Foncez sur Twitch, Youtoube et les éditions locales de BFM pour profiter de ce mardi soir !
Alors pour réaliser l'irréalisable, rendre possible l'impossible, exécuter l'inexécutable, faire l'infasable et ainsi de suite au Stade de la Luz, Francky a décidé de presque reconduire la deuxième mi-temps du match aller. Seul changement : Djibril Coulibaly, né en 2008, est titulaire à la place de Hicham Boudaoui, fiévreux ce soir.
Franck Haise n'y croyait qu'à moitié la semaine dernière, mais c'est le football, et au football, tout est possible !
Pour espérer voir la Ligue des champions dans un stade, les Aiglons doivent renverser le 2-0 du match aller. Vont-ils le faire ?
Bom dia les Niçois !! J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour le 3ème tour préliminaire retour de Ligue des champions : Benfica-Nice. Les Niçois vont-ils le faire ?? Réponse dans 2 heures tout pile.
Benfica
Nice
Par Ulysse Llamas