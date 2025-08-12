En direct : Benfica-Nice (2-0)





En cas de miracle ce soir (vous l'aurez compris, j'y crois), Nice devra affronter Fernerbahçe en barrages de Ligue des champions. Les fous de José Mourinho ont renversé Feyenoord après le 1-2 du match aller : les Turcs ont gagné 5-2 ce soir, et sont donc à deux matchs de la phase de ligue de Ligue des champions !