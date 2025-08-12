Nouvelle recrue pour Lyon

Check !

Ce mardi, l’Olympique lyonnais et le Sparta Prague ont officialisé leur deal : prêté un an par l’entité tchèque au club français, Adam Karabec rejoint officiellement l’Hexagone. Et pour annoncer la nouvelle, les Gones ont proposé une vidéo assez innovante sur X.

Un check peut en cacher un autre 🤝😏 pic.twitter.com/of49OFXv0q — Olympique Lyonnais (@OL) August 12, 2025

Âgé de 22 ans, le joueur offensif pourrait rester un peu plus longtemps que prévu puisqu’une option d’achat de trois millions d’euros et demi a été ajoutée au contrat. Une bonne affaire pour les Rhodaniens, étant donné que le gaucher est actuellement valorisé à quatre millions selon Transfermarkt ?

L’avenir le dira, et ce ne sera pas en Ligue 2.