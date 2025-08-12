Crystal Palace ne décolère pas après son exclusion de la C3

S’abonner au mag
Un bonheur de courte durée.

Moins de 24 heures après avoir soulevé la Community Shield contre Liverpool, Crystal Palace a vu ses rêves de ligue Europa s’envoler. Il a fallu du temps à Steve Parish, le président des Eagles, pour avaler la pilule mais rien n’y fait : l’UEFA a confirmé l’exclusion de son club de la Ligue Europa, qui se retrouve relégué en Ligue Conférence.

La raison ? Les liens troubles de multipropriété avec l’Olympique lyonnais, également qualifié pour la C3, via un certain John Textor bien que celui-ci a retiré ses billes des deux entités. Un dossier qui a fini sur le bureau du Tribunal arbitral du sport (TAS), sans pouvoir réparer le tort fait au vainqueur de la Coupe d’Angleterre.

Une décision qu’il ne digère pas

Et Parish n’a pas mâché ses mots, balançant que certains gros bras de la Premier League auraient tiré les ficelles dans l’ombre pour faire tomber Palace, comme le rapporte The Guardian : « On nous l’a dit, et je pense que c’est public maintenant. […] On nous a fait comprendre que c’était ça, le problème. Si personne ne cherchait à prendre notre place, il n’y aurait pas eu de souci. Chacun doit se regarder dans le miroir. Certains diront que c’est normal, d’autres non. Je ne contrôle pas cela. Je ne peux que défendre les arguments que nous avons présentés à l’UEFA. »

Entre les lignes, il faut donc comprendre que Nottingham Forest, propriété de Evángelos Marinákis, nouveau buddy de Textor, qui a poussé dans ce sens. Les Reds sont donc les grands bénéficiaires de cette exclusion et ont leur ticket pour la C3.

Le foot, ça ressemble de plus en plus à une partie de Loups-garous de Thiercelieux.

