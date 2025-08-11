S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Lyon et Crystal Palace sont fixés sur leur avenir européen

MBC
Lyon et Crystal Palace sont fixés sur leur avenir européen

Les Eagles plumés.

La saison dernière, Crystal Palace a remporté la FA Cup au nez et à la barbe des cadors du football anglais. Ce premier trophée majeur de l’histoire du club permettait aux joueurs d’Oliver Glasner de se qualifier en Ligue Europa (C3). Mais quelques jour après, Palace apprenait sa rétrogradation en Ligue Conférence (C4) en raison de la multipropriété du groupe Eagle.

Lyon roulera en C3, Crystal Palace en C4

Bien que le groupe de John Textor ait vendu ses parts de Crystal Palace et de l’OL ces dernières semaines, les deux clubs, sous la même propriété la saison dernière, ne pouvaient pas se retrouver dans la même compétition européenne d’après une règle propre à l’UEFA. Afin de déterminer quel ancien club d’Eagle irait en Ligue Europa, l’UEFA avait alors priorisé le classement en championnat. Face à la douzième place de Crystal Palace en PL, Lyon, sixième de Ligue 1, avait été choisi pour la C3.

Pour changer cette décision injuste à leurs yeux, le club du sud de Londres avait dégainé la carte de l’appel au Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce lundi, The Times rapporte que l’appel a été rejeté. Résultat : Crystal Palace évoluera en Ligue Conférence alors que Lyon jouera, comme la saison dernière, la Ligue Europa. Toujours dans l’excitation au lendemain de sa victoire dans le Community Shield contre Liverpool, Crystal Palace n’a pas encore réagi. À l’inverse de l’Olympique lyonnais, qui « se félicite de la décision rendue ce jour par le Tribunal arbitral du sport, confirmant sa participation à l’Europa League pour la saison 2025-26. »

Attention cette fois à ne pas célébrer trop vite et trop fort.

Crystal Palace saisit le Tribunal arbitral du sport pour protester contre sa rétrogradation en Ligue Conférence

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
137
44

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine