Lyon et Crystal Palace sont fixés sur leur avenir européen

Les Eagles plumés.

La saison dernière, Crystal Palace a remporté la FA Cup au nez et à la barbe des cadors du football anglais. Ce premier trophée majeur de l’histoire du club permettait aux joueurs d’Oliver Glasner de se qualifier en Ligue Europa (C3). Mais quelques jour après, Palace apprenait sa rétrogradation en Ligue Conférence (C4) en raison de la multipropriété du groupe Eagle.

Lyon roulera en C3, Crystal Palace en C4

Bien que le groupe de John Textor ait vendu ses parts de Crystal Palace et de l’OL ces dernières semaines, les deux clubs, sous la même propriété la saison dernière, ne pouvaient pas se retrouver dans la même compétition européenne d’après une règle propre à l’UEFA. Afin de déterminer quel ancien club d’Eagle irait en Ligue Europa, l’UEFA avait alors priorisé le classement en championnat. Face à la douzième place de Crystal Palace en PL, Lyon, sixième de Ligue 1, avait été choisi pour la C3.

Pour changer cette décision injuste à leurs yeux, le club du sud de Londres avait dégainé la carte de l’appel au Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce lundi, The Times rapporte que l’appel a été rejeté. Résultat : Crystal Palace évoluera en Ligue Conférence alors que Lyon jouera, comme la saison dernière, la Ligue Europa. Toujours dans l’excitation au lendemain de sa victoire dans le Community Shield contre Liverpool, Crystal Palace n’a pas encore réagi. À l’inverse de l’Olympique lyonnais, qui « se félicite de la décision rendue ce jour par le Tribunal arbitral du sport, confirmant sa participation à l’Europa League pour la saison 2025-26. »

Le TAS confirme la participation de l’Olympique Lyonnais à l’Europa League 2025/26 🔴🔵 L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision rendue ce jour par le Tribunal Arbitral du Sport, confirmant sa participation à l'Europa League pour la saison 2025/26. — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2025

Attention cette fois à ne pas célébrer trop vite et trop fort.

Crystal Palace saisit le Tribunal arbitral du sport pour protester contre sa rétrogradation en Ligue Conférence