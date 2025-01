John Textor aurait reçu une offre pour ses 45% de Crystal Palace

Champagne à Lyon !

Si l’OL est toujours en course pour le podium et la Ligue des champions, notamment après son succès face à Montpellier ce samedi (1-0), le club lyonnais est sous la menace d’une relégation administrative. La faute à des finances… bancales. John Textor, le propriétaire, cherche donc depuis un moment à vendre les 45% de parts qu’il détient dans le capital de Crystal Palace. The Athletic rapporte ce lundi qu’un groupe américano-saoudien aurait fait une offre, que l’homme d’affaires étasunien aurait jugée suffisante pour entrer en négociations exclusives.

Le média annonce le chiffre de 185 millions de dollars (178 millions d’euros), alors que Textor avait acquis ses parts pour 140 millions d’euros en 2021. Ce groupe, conduit par deux frères saoudiens, Mansoor et Haider Syed, qui ont grandi aux USA, compterait également dans ses rangs un certain Jason Kidd, actuel coach des Dallas Mavericks en NBA. Mais cette offre serait concurrencée par celle d’un groupe nommé Sportsbank, qui voudrait directement investir dans Eagle, la holding de Textor. Une piste privilégiée par ce dernier, puisque l’argent frais lui permettrait de racheter de nouvelles parts dans Crystal Palace et de devenir actionnaire majoritaire.

La musique du multiplex vient de retentir au siège de la DNCG.

John Textor assure être prêt à lâcher Crystal Palace pour Everton