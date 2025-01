Lyon s’impose au bout de la nuit à Montpellier

Lyon 1-0 Montpellier

But : Fayad (C.S.C., 90e +1) pour les Lyonnais

Lyon en mode Feignies-Aulnoye.

3, 5, 9, 3, 7 : les cinq dernières confrontations entre Lyon et Montpellier avaient débouché sur des montagnes de buts. Ce samedi, sous la pluie lyonnaise, les hommes de Pierre Sage n’ont cadré qu’un seul tir en s’en remettant à la malchance des Montpelliérains et reviennent surtout à deux points du podium : ils ont scalpé Montpellier (1-0), sont cinquièmes de Ligue 1 et reviennent à hauteur de Lille. Montpellier, empêtré dans la crise, reste quant à lui dernier.

Alors que le Groupama Stadium a rendu hommage au nouveau retraité Lisandro López ou au nouveau Nantais Anthony Lopes et de manière moins laudative au président montpelliérain Laurent Nicollin, il n’a rien eu à fêter sur le terrain. Durant la première période, Lyon n’avait ainsi cadré aucune de ses frappes.

Le but le plus moche de l’année ?

Les occasions sont plutôt venues de l’autre côté, Jordan Ferri souhaitant briller face à son club formateur et sa balle heurtant la barre (3e). Battu sur le coup, son presque homonyme Perri l’a aussi été en seconde période quand Issiaga Sylla a enfin déboulé dans son couloir : Jordan Ferri a pris le meilleur sur Malick Fofana et cadré son plat du pied (53e), mais avait poussé le jeune Lyonnais juste avant.

Khalid Fayad a ensuite raté l’inratable, l’inexpérimenté Montpelliérain entré dix minutes plus tôt ayant envoyé dans les tribunes un ballon d’Al-Tamari (73e). Pire, il a plutôt été l’homme du match dans l’autre sens en marquant contre son camp sur un coup de billard amorcé par le combatif Alexandre Lacazette.

Retenir les trois points, c’est tout pour ce soir.

Lyon (4-2-3-1) : Perri – Maitland-Niles (Niakhaté, 65e), Mata, Ćaleta-Car, Abner – Matić (Tessmann, 76e), Veretout (Mikautadze, 76e) – Nuamah (Tolisso, 65e), Benrahma (Cherki, 65e), Fofana – Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

Montpellier (4-4-2) : Lecomte – Tchato, Maksimović (Fayad, 64e), Sagnan, Sylla (Sainte-Luce, 87e) – Ferri, Omeragic, Nzingoula (Issoufou, 87e), Savanier (Džodić, 75e) – Al-Tamari, Adams (Khazri, 64e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

