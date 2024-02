Lyon renverse Montpellier et enchaîne

Montpellier HSC 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Nordin (23e) pour le MHSC // Lacazette(74e) & Caqueret (82e) pour les Gones

Lyon retrouve du mordant.

Longtemps menés au score après l’ouverture du score d’Arnaud Nordin en première période (1-0, 23e), les Lyonnais ont fait preuve de caractère à Montpellier, dimanche, pour signer une troisième victoire en une semaine, après les succès face à l’OM et au LOSC. Malgré les retours d’Alexandre Lacazette et d’Ernest Nuamah dans le onze (préservés en coupe face à Lille mercredi), l’OL a pourtant longtemps pêché, après avoir été puni en contre.

Pour sa première titularisation, Saïd Benhrama a été très en vue, mais c’est l’inévitable Alexandre Lacazette qui a fini par égaliser, logiquement, pour l’OL, en glissant le ballon dans un trou de souris (1-1, 74e). Bousculés par des Montpelliérains de plus en plus dangereux, les Lyonnais ont courbé l’échine, mais sans jamais rompre. Et c’est finalement sur un pétard de Maxence Caqueret que les Gones ont viré en tête (1-2, 82e). Un succès bien payé, qui ramène l’OL à la 13e place de Ligue 1.