Téji Savanier a préféré Montpellier au Milan

Le camping de Milan n’avait pas de boulodrome.

Ce n’est un secret pour personne : Téji Savanier est un enfant de Montpellier. Invité de Jérôme Rothen sur RMC, le plus authentique des joueurs de Ligue 1 en a une nouvelle fois fait la démonstration ce jeudi, en révélant avoir privilégié le MHSC à l’été 2019 malgré de belles sollicitations : « Il y a eu Lyon, il y a eu Milan mais c’est l’année où je signe à Montpellier. J’ai fait passer ma famille avant ma carrière, c’est plus important. J’aurais pu toucher beaucoup plus d’argent au Milan mais j’aurais été malheureux. À Montpellier, je suis chez moi, je vis toujours dans mon quartier. »

Et le meilleur joueur de pétanque de Ligue 1 d’ajouter : « Beaucoup de personnes autour de moi me disaient d’aller au Milan, mais moi si je partais là-bas je n’aurais pas été bien, sans ma famille. Tout le monde me parlait d’argent mais l’argent ne fait pas le bonheur. Je ne vais pas me plaindre aujourd’hui, je ne suis pas mal payé à Montpellier, loin de là, mais je suis très bien chez moi avec ma famille, avec mes enfants. Mon fils vient avec moi aux entraînements, pour moi c’est la meilleure chose qui puisse m’arriver. »

San Siro passé à côté du nouveau Pirlo…

