Voisins, mais pas amis.

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice n’ont pas réussi à se départager (2-2), ce mercredi, dans un contexte très tendu. Quelques minutes après l’expulsion relativement sévère de Faris Moumbagna, le ton est monté dans le couloir menant aux vestiaires. Ghislain Printant, adjoint de Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen, s’en est notamment pris à Francesco Farioli, entraîneur des Aiglons.

« C’est l’Italien qui arrête pas de parler, il va falloir le calmer, a lancé Ghislain Printant en direction du staff niçois, sous l’œil des caméras de Canal+. Dis-lui à ton entraîneur qu’il se calme, il faut qu’il s’occupe de son équipe, d’accord? Parce que s’il veut faire le beau, il le fera mais on sera là. » L’ancien de Montpellier ou Bastia a ainsi tenu à rappeler à son invité qu’il maîtrisait mieux que quiconque l’art de l’hospitalité. Il a toutefois été moins bruyant sur le penalty généreux offert à l’OM dans le deuxième acte.

Déjà ciblé par Will Still cette saison, Francesco Farioli ne s’est pas fait que des amis au Vélodrome non plus.