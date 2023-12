 Will Still : « Ça me casse les couilles »

Les termes.

Dans la foulée de la défaite de Reims face à Nice (2-1) ce dimanche, Will Still a lâché toute sa frustration au micro de Prime Vidéo : « Ça me casse les couilles. C’est vulgaire, pardon, je m’excuse, mais ça me rend fou. Je pense que le match était d’un ennui mortel jusqu’au but. C’était un combat tactique qui n’en était pas vraiment un. Trop de déchets de notre côté pour rendre le match intéressant. »

🗣 Will Still : "Ça me casse les c******* […] Ça me rend fou."#OGCNSDR pic.twitter.com/CDkqwVTEIh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 10, 2023

L’entraîneur de Reims est aussi revenu sur la petite altercation qu’il a eue avec Francesco Farioli, le technicien de Nice, à la fin de la rencontre : « Quand tu marques un but, ne viens pas me narguer. Ça sert à rien de me narguer, j’ai juste envie de te frapper. Pas quelqu’un en particulier, mais quand je célèbre, je reste de mon côté du banc, j’essaye de rester tranquille parce que je sais qu’il y a beaucoup d’émotions, mais ne viens pas par chez nous, ce n’est pas nécessaire. Ce n’est qu’un détail, félicitations à lui parce qu’il fait un boulot remarquable, chapeau. » Les Rémois, qui ont subi trois revers lors de leurs cinq derniers matchs, sont actuellement septièmes avant d’affronter Lens samedi prochain.

