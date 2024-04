Pronostic Reims Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Nice avec des buts de chaque côté

Le Stade de Reims est l’une des bonnes équipes de Ligue 1, toujours difficile à jouer. Depuis la prise en main du club par Will Still, la formation champenoise pratique un jeu très intéressant. Reims se retrouve dans le ventre mou du championnat mais peut encore être européen. En effet, 9e de L1, le Stade accuse 3 points de retard sur une course à l’Europe effrénée et 13 de plus que le 1er relégable. Solide, Reims ne s’est incliné qu’une fois lors des 6 dernières journées face à Lille, dans un match où les Rémois auraient au moins mérité le nul. Le week-end dernier, les partenaires de Foket sont allés prendre un bon point au Groupama Stadium face à Lyon (1-1). Dans son stade, Reims a déjà connu quelques contre-performances face à des équipes du haut de tableau et se méfie donc de la venue de Nice.

En face, Nice a réalisé une superbe première partie de saison mais s’est écroulé depuis la trêve hivernale. En effet, les Aiglons sont passés de la 2e place à la 5e place en quelques semaines. Les hommes de Farioli se sont seulement imposés une fois lors des 8 dernières journées. Ce succès avait été obtenu à Lens lors de leur dernier déplacement (1-3) dans une rencontre importante dans l’optique des places européennes. A la suite de cette performance, les observateurs pensaient voir le club azuréen repartir sur une bonne dynamique. Il n’en fut rien puisqu’il s’est incliné dimanche à domicile contre une équipe nantaise (1-2) luttant pour le maintien. Les derniers résultats obtenus par Nice sont inquiétants, car ils n’arrivent pas à relancer une dynamique. Cette opposition entre Reims et Nice devrait nous offrir du spectacle et des buts de chaque côté, comme lors des 5 derniers matchs disputés par les Aiglons. Absent lors du dernier match, Daramy pourrait revenir pour Reims alors que Teuma reste forfait.

