Les Girondins de Bordeaux confirment officiellement le dépôt de bilan

Tous les Bordeaux ne vieillissent pas bien.

Cela semblait inéluctable, c’est désormais officiel : ce jeudi soir, les Girondins de Bordeaux ont annoncé avoir déposé le bilan. « À la suite de la confirmation de la décision de la DNCG de reléguer le FC Girondins de Bordeaux en National 1, le club a, ce mardi, déposé le bilan auprès du Tribunal de commerce de Bordeaux, afin d’entamer la restructuration nécessaire, a détaillé dans un communiqué le club au scapulaire, en grande difficulté financière. En conséquence, le Tribunal de commerce prononcera, très prochainement, l’ouverture d’une procédure collective qui entraînera automatiquement la perte du statut professionnel du club. »

Officiellement rétrogradé en National 1 il y a deux jours, Bordeaux n’est aujourd’hui plus capable de se présenter devant la DNCG avec les garanties financières nécessaires pour conserver son statut professionnel. Les Girondins annoncent à regret devoir fermer leur centre de formation, bien que le club « continuera à promouvoir des équipes de jeunes ». L’ensemble des joueurs et joueuses professionnels seront aussi libérés, et le licenciement attend malheureusement une grande partie des employés. Le club confirme toutefois sa volonté d’évoluer en National 1 la saison prochaine et de « limiter les conséquences sportives de cette situation ».

Même pas sûr qu’il reste encore des larmes aux Bordelais pour pleurer ces nouvelles.

