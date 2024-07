Les Girondins vont abandonner leur statut professionnel

C’est la fin.

Les Girondins de Bordeaux vont perdre leur statut professionnel. Le journal Sud Ouest annonce ce jeudi que le FCGB (l’un des plus anciens clubs pros du pays) a fait savoir à la FFF qu’il renonçait à ce statut, obtenu en 1937. Cette décision intervient avant même de connaître pour de bon la division dans laquelle les Bordelais évolueront en août. Cela a trois conséquences : la libération de tous les joueurs et joueuses professionnels, la fermeture du centre de formation – qui regroupe 70 joueurs – et le licenciement d’une grande partie des employés. Rien n’a été acté concernant la section féminine, pensionnaire de deuxième division.

1937 – Equipes avec la plus longue présence continue en Ligue 1 ou Ligue 2 : Marseille, Rennes – depuis 1932 St Etienne – 1933 Nice – 1935 ❌Bordeaux – 1937 Nantes – 1945 Rétrogradé. pic.twitter.com/7gr2BbhnPd — OptaJean (@OptaJean) July 23, 2024

Accusant une perte nette de 40 millions d’euros cette saison et obligée d’alléger sa masse salariale, l’écurie de Gérard Lopez – rétrogradée administrativement en National, mais qui pourrait même chuter en National 2 – passera devant la DNCG le jeudi 1er août. Avant cela, elle se présentera devant le tribunal de commerce, mardi, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Celle-ci permettrait de geler l’ensemble des dettes du club, estimé à 90 millions d’euros. Gérard Lopez devra ensuite prouver qu’il a les moyens de permettre à Bordeaux de poursuivre son activité, avant de trouver un budget (et une équipe).

Au moins, le stade est rempli pendant les JO.

