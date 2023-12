Le Conseil d’État suspend trois des cinq interdictions de déplacement du week-end

Encore une fois, le Conseil d’État contre-attaque.

Cinq matchs étaient concernés par des interdictions de déplacement de supporters ce week-end en Ligue 1 (Le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Rennes et Lille-Paris). Seules deux de ces interdictions devraient rester en vigueur car le Conseil d’État a suspendu les arrêtés de trois matchs après la requête portée par l’Association nationale des supporters (ANS). Les supporters parisiens pourront se rendre à Lille pour le match du dimanche soir, alors que les Rémois et les Niçois pourront, eux, respectivement supporter leur équipe à Lens et au Havre.

Le Conseil d'Etat suspend les arrêtés. Les supporters niçois peuvent se déplacer au Havre. Les supporters parisiens peuvent se déplacer à Lille. Les supporters rémois peuvent se rendre à Lens. Respectez bien les règles. Profitez-en. Bons matchs. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 15, 2023

Ces interdictions suivaient les directives du gouvernement de restreindre les déplacements de matchs à risque après la mort d’un supporter nantais le samedi 2 décembre en marge de Nantes-Nice. Les autorités utilisent parfois des arguments très créatifs pour appliquer ces directives, comme pour la rencontre entre le HAC et l’OGC Nice : le club maralpin avait même réagi.

« Profitez-en », précise l’ANS. On ne sait jamais : pour ces supporters, c’est peut-être le dernier déplacement avant un petit bout de temps.

Sergio Rico revient sur son accident et sa perte de poids