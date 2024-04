Lens coule Clermont et sort la tête de l’eau

Lens 1-0 Clermont

But : Sotoca (3e, SP) pour les Artésiens

Un penalty qui rappelle la vitesse de Loïs Openda.

À l’aise à Bollaert-Dellelis, les Lensois ont enfoncé le Clermont Foot en s’imposant sur la plus courte des marges (1-0). Cela permet aux hommes de Franck Haise de raccrocher le wagonnet européen en revenant à un petit point des Niçois, 5es. En Auvergne, les perspectives de maintien s’éloignent encore un peu plus pour la lanterne rouge clermontoise qui reste à quatre points de la place de barragiste.

Dès la 29e seconde de jeu, Florian Sotoca a mis les Sang et Or sur de bons rails : surpris par l’engagement de Neil El Aynaoui, Matsima a fauché le Marocain et offert un penalty aux Sang et Or (1ère, 1-0). Peu inquiétés en première période par des Auvergnats moribonds, les vice-champions de France auraient même pu aggraver le score sur une récupération haute de Fulgini (21e) et sur un poteau touché par ce diable de Sotoca (37e).

Le Racing est ensuite rentré des vestiaires avec les mêmes intentions, puisque Wahi a été tout proche de claquer le deuxième suite à une mauvaise passe de Gastien (46e). Même chose à la 65e, puis à la 71e : bien servi par Sotoca puis Fulgini, l’attaquant à 35 millions d’euros s’est montré incapable de passer Mory Diaw. Le manque de réalisme des Artésiens aurait pu être puni, si Grejohn Kyei n’avait pas manqué le but laissé vide par une sortie catastrophique de Samba (76e).

C’est à se demander où est passé le Clermont de l’année passée.