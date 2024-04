Pronostic Lens Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le RC Lens retrouve la victoire face à Clermont

Le RC Lens, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat, conserve néanmoins ses espoirs européens. Actuellement 6e de la Ligue 1, l’équipe s’est éloignée des places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais peut clairement jouer la C3 ou la C4. Après une victoire surprise contre Brest (1-0), les Lensois ont connu une série moins favorable avec un match nul et trois défaites. Lors de leur dernière rencontre le week-end dernier, ils ont perdu contre le FC Metz sur le score de 2-1. Titulaire en Lorraine, Saïd (6 buts) est incertain et devrait laisser sa place d’avant-centre au meilleur buteur de l’équipe, Wahi (7 buts).

En face, Clermont Foot voit ses chances de se maintenir s’éloigner de plus en plus, avec seulement cinq matchs restants. Actuellement dernier au classement, le club affiche un retard de 6 points sur le premier non-relégable et de 4 points sur le barragiste, qui a un match en moins. Après leur victoire surprise face au Havre à domicile (2-1), les Clermontois ont enregistré un bilan de une défaite et deux matchs nuls lors de leurs trois derniers matchs dans l’élite. La semaine passée, ils ont concédé le match nul à domicile face à Montpellier (1-1). Un point aux allures de défaite tant les Clermontois auraient pu prendre les 3 points. Sans doute touché mentalement, et en bisbilles avec leurs supporters, les Auvergnats pourraient s’incliner dans la chaleur de Bollaert.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

