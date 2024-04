Pronostic West Ham Liverpool : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

Liverpool en rédemption sur le terrain de West Ham ?

West Ham (8e) avait bien débuté le mois de mai, d’abord en conservant le nul face à Tottenham (1-1), puis en disposant de Wolverhampton (1-2), croyant de nouveau à une 6e place largement débattue cette saison. Cela s’était quelque peu assombri lorsque les Hammers prirent la porte dès les quarts de finale d’Europa face aux invincibles de Leverkusen (1-3 sur les deux rencontres). S’ils pensaient se relever au plus vite face à deux formations mal-classées du championnat anglais, le club londonien nous a encore prouvé son irrégularité en s’inclinant face à Fulham (0-2), puis face à Crystal Palace (5-2). Ainsi, la 4e plus mauvaise défense d’Angleterre se dirige vers une potentielle saison blanche si elle ne prend pas des points lors d’un sprint final intense, rencontrant Man City et Chelsea en plus des Reds de Liverpool.

Si son adversaire du soir a revu ses espoirs à la baisse, nous pouvons affirmer que Liverpool a commis l’irréparable ces dernières semaines. Après un nul frustrant sur la pelouse de Man U qui les avait déjà freiné dans la course au titre, les hommes de Klopp ont pris un bouillon monumental à Anfield (0-3) face à l’Atalanta (6e de Serie A) dans la manche aller des 1/4 de C3. Cette débâcle aurait pu être anecdotique si les Reds n’avaient pas concédé une deuxième défaite de rang le week-end qui suivait, face à Crystal Palace (0-1), voyant définitivement Arsenal et Man City se batailler la couronne anglaise en duo. Malgré une victoire rassurante sur le terrain de Fulham lors de la J33, Liverpool s’est ensuite écroulé à Goodison Park lors du derby face à Everton (2-0), subissant sa première défaite contre les Toffes depuis 2010. A l’occasion d’un 3e déplacement en moins de 2 semaines, les Reds pourraient tout de même l’emporter face à une formation de West Ham dans un élan de désespoir. Liverpool se doit de réagir pour les derniers matchs de Klopp, dans une rencontre logiquement à buts entre deux équipes offensives.

