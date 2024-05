Pronostic Udinese Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli enfonce l’Udinese

La dernière affiche de la 35e journée de Serie A nous amène dans le Frioul avec une opposition entre l’Udinese et le Napoli. L’équipe de Florian Thauvin est au plus mal, puisqu’elle est, à l’aube de cette journée, en 18e position avec 2 points de retard sur Empoli, premier non-relégable. À la suite des mauvais résultats du club, Cannavaro (formé à Naples) a été nommé pour tenter de maintenir les Bianconeri. Pour sa première sur le banc de l’Udinese, l’ancien défenseur de la Juve avait vu ses hommes s’incliner face à la Roma (1-2) lors d’une fin de match à rejouer à la suite du malaise d’un joueur de la Louve. Le week-end dernier, les Frioulans ont réalisé une bonne prestation, puisqu’ils ont tenu tête à Bologne (1-1), 4e de Serie A.

De son côté, le Napoli a eu bien du mal à digérer son titre de champion. Incroyable l’an passé, le club napolitain a été décevant lors de cet exercice. À l’aube de cette journée, Naples est en 9e position et conserve un mince espoir d’accrocher une place européenne, puisqu’il est à 5 unités de la Lazio. Lors des dernières journées, les Partenopei n’ont pas été spécialement brillants, puisque les hommes de Calzona ont perdu à Empoli, et ont été tenus en échec par Frosinone et la Roma. Ce lundi, les Napolitains abattent l’une de leurs dernières cartes avant de connaître un mercato très agité avec le probable départ de plusieurs cadres comme Osimhen (meilleur buteur) ou Kvaratskhelia. Capable du meilleur comme du pire, le Napoli devrait profiter des faiblesses de l’Udinese pour prendre les 3 points.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

