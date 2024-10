Pronostic PSG PSV : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Après nos beaux pronos sur Montpellier – OM dimanche, on vous donne nos pronostics PSG – PSV ce mardi. Et pour parier sans trop de pression sur cette affiche, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire !

Le PSG doit se replacer

Dans cette nouvelle version de la Ligue des Champions, le PSG a débuté à domicile avec une victoire face à Girona (1-0) compliquée à accrocher puisque le club de la capitale, malgré sa domination, a seulement réussi à marquer sur une boulette du portier catalan en toute fin de match. Ensuite, la bande à Luis Enrique avait l’opportunité de se tester face à Arsenal mais n’a quasiment pas existé à l’Emirates (2-0). Dominés, les Parisiens ont montré par bribes quelques belles actions mais ont du mal à se mettre dans le tempo lorsque les Gunners imprimaient leur pressing. Sur le plan national, Paris a repris les commandes de la ligue 1 en s’imposant face à Strasbourg (4-2) samedi. Les Parisiens ont profité du nul de Monaco la veille. Impérial au Parc des Princes depuis le début de saison, le club de la capitale veut enchainer face au PSV Eindhoven.

Le PSV cherche son rythme

Auteur d’une saison incroyable l’an passé en Eredivisie, le PSV a rajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Qualifié pour cette Ligue des champions, le club batave a tout d’abord subi la domination de la Juventus (3-1) à Turin. Ensuite, les protégés de Peter Bosz pensaient obtenir la victoire face au Sporting, mais ont concédé l’égalisation à quelques minutes de la fin. Avec un seul point au compteur, la victoire devient importante pour le PSV dans l’optique de la qualification pour les phases éliminatoires. En championnat, les partenaires de Benitez sont en grande forme, sur le même rythme que l’an passé, puisqu’ils ont remporté tous leurs matchs et caracolent en tête avec 5 points de plus qu’Utrecht. Le week-end dernier, le PSV est allé s’imposer sur la pelouse d’un européen, l’AZ Alkmaar (1-2). Lors de ce match, les hommes de Bosz ont profité de l’expulsion très rapide d’un adversaire pour faire la différence par Lang et de Jong.

Des absents au PSG, mais aussi au PSV

Dans cette période riche en matchs, Luis Enrique a décidé de préserver quelques joueurs contre Strasbourg. Les Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Mendes ou Ruiz étaient notamment sur le banc au coup d’envoi. Ces mises au repos laissent penser que tous ces joueurs devraient débuter contre le PSV. Le technicien espagnol est privé des Hernandez, Kimpembe et Ramos, tandis que Kolo Muani est incertain après avoir raté le match de samedi. En face, Peter Bosz fait face à des forfaits importants puisque Veerman, Lozano, Schouten ou Dest sont indisponibles. Cette équipe s’appuie sur quelques connaissances de la Ligue 1 avec deux anciens Niçois, Benitez aux cages et Boscagli en défense.

Les compositions probables pour ce PSG – PSV :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Asensio (ou Kang-In Lee), Barcola.

PSV : Benitez – Junior, Flamingo, Boscagli, Dams – Tillman, Til, Saibari – Bakayoko, Luuk de Jong, Tillman.

Paris souverain au Parc des Princes

Après son échec contre Arsenal, Paris est dans l’obligation de se reprendre pour la réception du PSV. Ce mercredi, la victoire est même primordiale pour l’avenir européen du PSG qui fera face à de gros adversaires lors des prochains matchs. Intraitable au Parc des Princes cette saison (5 victoires en 5 réceptions dont 4 avec au moins 2 buts d’écart), le PSG veut poursuivre sur sa dynamique avant un déplacement au Vélodrome face à Marseille. De plus, la majeure partie des cadres a été préservée face à Strasbourg et devrait arriver avec le plein de fraicheur pour cette rencontre décisive. Avec son duo Dembélé – Barcola très performant, le club de la capitale devrait se relancer contre le PSV après son échec à Arsenal.

Les supporters du PSV interdits de déplacement à Paris