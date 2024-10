Pronostic Montpellier OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Envie de parier sans pression sur la grosse affiche du jour en Ligue 1 ? Après nos bons pronos pendant la trêve internationale (sur Israël – France et Belgique – France,, on vous donne nos pronostics Montpellier – OM. Et ParionsSport vous offre 15€ sans avoir à déposer d’argent grâce au code RDJ15 de notre partenaire !

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur nos pronostics Montpellier OM !

ParionsSport vous offre en un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code RDJ15 pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Montpellier – OM : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Luis Henrique et Rowe buteurs » est coté à 7,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL avec notamment 15€ SANS AVOIR à Déposer !

► Profitez de vos 15€ SANS DÉPÔT :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel RDJ15

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 93,75€ (108,75€ du pari – 15€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics Montpellier OM

► Le pari « Victoire OM » est coté à 1,72 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de vos 85€ de bonus chez ParionsSport : :

– Inscrivez-vous en cliquant ici avec le code RDJ15.

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 231€ (146€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Luis Henrique buteur » est coté à 3,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de vos 85€ de bonus chez ParionsSport : :

– Inscrivez-vous en cliquant ici avec le code RDJ15.

► Le pari « Marseille gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 3,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de vos 85€ de bonus chez ParionsSport : :

– Inscrivez-vous en cliquant ici avec le code RDJ15.

Montpellier souffre

Montpellier connait une entame très compliquée puisque la formation héraultaise est calée dans la zone de relégation. Avant-dernier du classement à l’orée de cette journée, le MHSC n’a pas recruter lors de l’intersaison et manque de souffle, malgré d’excellents éléments comme Savanier, Nordin, Al Tamari ou Adams. Après un nul inaugural chanceux face à Strasbourg, Montpellier avait encaissé 3 lourdes défaites face au PSG, Nantes et Rennes. Lors de la 5e journée, malmené par le promu auxerrois à la Mosson, le club héraultais est finalement parvenu à décrocher sa première victoire. Toutefois, ce succès n’aura pas lancé de dynamique espérée puisque le MHSC s’est incliné lors des 2 dernières journées contre Monaco (2-1) et Reims (4-2), à chaque fois en déplacement.

L’OM a ralenti

En face, l’OM cherche de la stabilité depuis plusieurs saisons. Après avoir signé une excellente entame sous De Zerbi avec 4 victoires et 1 nul en 5 matchs, Marseille a calé lors des dernières journées avec une défaite à Strasbourg (1-0) et un nul à domicile contre la lanterne rouge, Angers (1-1). Ces mauvaises performances laissent l’OM à la 3e place et ont permis à Monaco et au PSG de prendre quelques longueurs d’avance. Avec son effectif de qualité et déterminer à se racheter après ses 2 derniers résultats, Marseille devrait prendre les 3 points à la Mosson face à des Montpelliérains dans le dur.

Marseille sans Maupay, avec Rabiot dans le 11

Deux suspendus pour ce Montpellier – OM. Côté montpelliérain, Sagna doit purger sa suspension derrière. Lors du match face au SCO, Maupay a été exclu et sera absent à la Mosson. De Zerbi compte sur Greenwood, moins bien après une entame canon. De son côté, Rowe a signé de très belles entrées en jeu, et même le but face à Angers, et il pourrait avoir la chance de débuter à Montpellier. Rabiot sera titulaire pour la 1re fois d’après De Zerbi.

Les compositions probables pour ce Lille – Real Madrid :

Montpellier : Lecomte – Sacko, Omeragic, Tchato, Mincarelli – Touré, Chotard – Nordin, Savanier, Coulibaly – Adams.

OM : Rulli – Murillo, Cornelius, Balerdi, Brassier – Hojbjerg, Rabiot – Greenwood, Rowe, Luis Henrique – Wahi.

Marseille en quête de rachat à Montpellier

Ce dimanche, Michel der Zakarian joue gros lors du derby du Sud face à Marseille et compte sur la relance de ses hommes. Mais malgré sa baisse de régime pré-trêve internationale, l’OM semble un gros cran au-dessus. Au vu des derniers matchs à buts des deux équipes, voir une victoire phocéenne avec des buts des deux côtés est bien possible. Côté buteur, les sous-cotés Rowe et Luis Henrique (3 buts, 3 passes décisives) sont à surveiller.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Montpellier OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'OM calme tranquillement Montpellier