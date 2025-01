Pronostic Manchester City West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

City capitalise sur son dernier succès ?

Manchester City traverse une période difficile, avec une série de mauvais résultats, incluant seulement une victoire sur ses 13 derniers matchs avant celle contre Leicester. La crise est aggravée par des absences importantes, notamment de Dias, Rodri, et d’autres joueurs clés. Haaland, en particulier, était en méforme avant son but contre Leicester, avec un seul but en 7 matchs et un penalty manqué contre Everton. Cependant, son but récent devrait renforcer sa confiance et pourrait marquer un tournant pour sa reprise de forme.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

West Ham, habituellement compétitif pour les places européennes, traverse une saison difficile et se retrouve 13e, avec 8 points de retard sur le top 6. Bien qu’ils aient récemment enchaîné une série de matchs sans défaite, leur dernière lourde défaite 0-5 contre Liverpool a mis en évidence leurs faiblesses. L’absence de joueurs clés comme Antonio et Fabiański, remplacé par Areola dans les buts, est un handicap supplémentaire. Malgré quelques performances notables de Kudus et Bowen, l’équipe semble loin de son meilleur niveau, ce qui laisse penser qu’ils risquent de s’incliner dans le match à venir.

► Le pari « Victoire Manchester City » est coté à 1,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 230€ (130€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Manchester City – West Ham

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Manchester City – West Ham sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Manchester City – West Ham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Manchester City – West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Erling Haaland dévore West Ham