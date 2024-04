Pour la première fois depuis 9 ans, aucun club anglais ne s’est qualifié pour les derniers carrés de C1 et C3

Le Brexit 2.0.

Après les échecs de Manchester City et Arsenal en Ligue des champions, Liverpool et West Ham ont vu leur aventure européenne prendre fin jeudi soir, malgré une courte victoire des Reds sur l’Atalanta au Gewiss Stadium (1-0) et un nul des Hammers face au Bayer Leverkusen au London Stadium (1-1). Conséquence, pour la première fois depuis 9 ans, aucun club anglais ne s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et/ou de la Ligue Europa.

Heureusement pour les Anglais, Aston Villa est parvenu à éliminer le LOSC grâce à une série de tirs au but qui restera longtemps gravée dans la mémoire des Nordistes. Dans celle-ci, Emiliano Martínez, bourreau de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022, a de nouveau fait mal au football français en repoussant les tentatives de Nabil Bentaleb et Benjamin André, assurant la qualification des Villans (2-1, TAB 3-4), et privant les Dogues d’une performance historique.

Seum puissance dix.