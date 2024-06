West Ham rend hommage à Angelo Ogbonna

Dans la série des vidéos qui font pleurer les fans, avec du piano et des images rétro, West Ham a frappé fort.

Après 249 matchs officiels avec West Ham, l’Italien Angelo Ogbonna quittera officiellement le club londonien le 30 juin, à la fin de son contrat. Le défenseur central de 36 ans était arrivé en 2015 à Londres, en provenance de la Juventus. Celui qui est surnommé « Oggy » a remporté la Ligue Europa Conférence avec les Hammers la saison passée, battant la Fiorentina en finale. West Ham a également annoncé la prolongation de contrat d’un an de son latéral anglais Aaron Cresswell, au club depuis 2014.

Thanks for the memories, Oggy ❤️⚒️ pic.twitter.com/EiPSrz2fCr

— West Ham United (@WestHam) June 5, 2024