Service minimum pour Newcastle à West Ham

West Ham 0-1 Newcastle

But : Guimarães (63e)

Merci Bruno.

Bruno Guimarães a offert les trois points à Newcastle en marquant l’unique but de la rencontre sur la pelouse de West Ham (0-1) lundi soir lors de la 28e journée de Premier League. Les Magpies gagnent trois places (6e) et reviennent à hauteur de Manchester City, battu par Nottingham Forest, avec 47 points chacun, les Citizens étant devant à la différence de buts. À l’entrée de la surface, Harvey Barnes tente un centre louche repris par Bruno Guimarães au second poteau. Le Brésilien, capitaine des Magpies, s’allonge et met le pied pour pousser la balle au fond des filets (0-1, 63e).

Les joueurs de West Ham ont réclamé l’annulation du but pour une faute d’Alexander Isak, auteur d’une poussette dans le dos du défenseur Max Kilman l’empêchant de défendre, mais l’arbitre n’a pas bronché. Juste avant le but de Newcastle, le gardien français Alphonse Areola avait sauvé les siens en réalisant une parade exceptionnelle après que son coéquipier Kilman a failli détourner la balle dans ses propres buts.

Place désormais à la finale de la League Cup contre Liverpool dimanche.

