Jonathan Clauss quitte Marseille et rejoint Nice

La Clauss libératoire a été activée.

L’OGC Nice a officialisé ce jeudi soir la signature de Jonathan Clauss en provenance de l’Olympique de Marseille. Le latéral s’engage avec le Gym jusqu’en 2026. Après l’arrivée de Tanguy Ndombele, les Aiglons réalisent un nouveau gros coup dans ce mercato estival. Si les détails de l’opération n’ont pas encore été communiqués, L‘Équipe annonce que l’indemnité de transfert serait de 5 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre au total un million d’euros, avec des paliers selon les performances du joueur et une qualification européenne.

Du Rouge et Noir que tout le monde 𝒂𝒊𝒎𝒆 ❤️🖤 Ces deux couleurs qui sont les 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 🦅#BienvenueJonathan #OGCNice pic.twitter.com/8ptrIFkFFr — OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2024

Dans le Sud-Est, Clauss va retrouver Franck Haise, qu’il a côtoyé entre 2020 et 2022 du côté du RC Lens. « La possibilité de retrouver le coach a compté dans mon choix, a expliqué le joueur dans l’officialisation de sa signature. J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants du Gym et par leur confiance. J’arrive à un moment important de ma carrière. J’ai besoin d’enchaîner, de continuer à jouer une Coupe d’Europe et d’évoluer dans un contexte favorable. »

On lui souhaite d’avoir plus de temps de jeu à Nice que lors du dernier Euro.

